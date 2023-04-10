2023/04/10 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة التربية، تغيير مواعيد الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2022 ــ 2023، وأكدت عدم وجود نية لإقرار الدخول الشامل للامتحانات.

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة أعدت الجدول الامتحاني وراعت فيه مصلحة الطلبة من خلال تقديم موعد الامتحانات عما كانت عليه خلال الأعوام الماضية بسبب الأجواء الحارة خاصة في شهر تموز، إذ كانت تؤثر في مستوى أداء الطالب للامتحان”.

وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الصدد، إذ قدمت الأخيرة مواعيد امتحانات طلبتها في الجامعات عن المواعيد المحددة سنويا مراعاة لامتحانات طلبة السادس الإعدادي، لأن الامتحانات الوزارية ستجرى في الجامعات”.

ولفت القيسي إلى أن “الوزارة تسعى لإعادة مواعيد إجراء الامتحانات الوزارية إلى الأول من حزيران بحسب ما كان معتمدا منذ عقود.

وأكد القيسي عدم “وجود نية لإقرار الدخول الشامل للامتحانات، لأن السنة الدراسية سارت بشكل جيد من دون مشاكل أو معوقات، لافتا إلى أن القرار تمت مناقشته مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسبقا وتم إيضاح الرؤية بعدم اعتماده هذا العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي تغيير مواعيد الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي تغيير مواعيد الامتحانات الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).