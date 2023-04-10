مدمرة أميركية تشق طريقها في مياه بحر الصين الجنوبي.. وبكين تندد

2023/04/10 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت، الاثنين، في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

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