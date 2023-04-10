2023/04/10 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

اثارت تصريحات الكابتن عباس عطية مدرب

فريق نادي كربلاء السابق حفيظة

واستغراب الكثيرين الذين استفزتهم

طريقة كلام عباس عطية والذي للاسف

الشديد حاول بطريقة بائسة جداً بان يكون

نجم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى عباس عطية مع التحية !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الى عباس عطية مع التحية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).