تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها والإطاحة بـ7 مطلوبين في ثلاث محافظات

2023/04/10 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تحرير مُختطفة و القبض على خاطفين و7 مطلوبين بتهم مختلفة في محافظات بغداد والديوانية وميسان.

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