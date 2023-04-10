محاولاً سرقت حقيبتها.. اعتقال متهم بالاعتداء على امرأة في البصرة

2023/04/10 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالاعتداء على امرأة في محافظة البصرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي اعتدى على سيدة محاولا سرقت حقيبتها، فجر هذا اليوم".وأضافت، "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".

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