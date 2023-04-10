العمل: أغلب الجهات الحكومية

2023/04/10 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 106 وجبات لأسماء المستفيدين من الهويات التعريفية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد، فيما طالبت بتفعيل فقرة تخصيص نسبة 5 بالمئة من التعيينات لذوي الإعاقة.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم للصحيفة الرسمية، إن "الهيئة استكملت الوجبة 106 لإصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد"، مبينة أن "إصدار الهويات التعريفية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فيه امتيازات لهم وفق المواد التي أقرها قانون رقم 38 لسنة 2013 وضمان استحصال حقوقهم وتبسيط الإجراءات الإدارية أثناء مراجعاتهم للوزارات الحكومية ودوائر الدولة كافة".

وأضافت عبد الرحيم، أنه "بعد الانتهاء من إصدار الهويات في بغداد تمت المباشرة بإطلاق الوجبة الأولى للهويات التعريفية في محافظة البصرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين سبق أن قدموا طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة"، منوهة بأن "بقية المحافظات ستتم المباشرة بإصدار الهويات التعريفية لهم تبعاً بعد الانتهاء من عمليات إصدارها بمحافظة البصرة".

وأشارت إلى "ضرورة التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الدولية، والجهات ذات العلاقة مثل وزارات التربية والصحة والتعليم العالي، فضلاً عن منظمة اليونيسيف للإسهام في تنفيذ قانون رقم 38 لسنة 2013، الذي كفل حقوق ذوي الإعاقة كونها مسؤولية تضامنية بين المؤسسات الحكومية"، لافتة إلى "مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لغرض تفعيل فقرة تخصيص نسبة 5 بالمئة من التعيينات لذوي الإعاقة، لاسيما حملة الشهادات العليا لكون أغلب تلك الجهات لاتعمل بهذه الفقرة وقامت بتعطيلها لأسباب غير معلومة".

وبينت رئيس الهيئة، أن "الدرجات الوظيفية ستكون من خلال مجلس الخدمة الاتحادي وهو المسؤول الأول عنها"، داعية إلى "إنصاف فئة ذوي الإعاقة مع التأكيد على تسهيل إجراءات طلبات تعيينهم والعمل على تحقيق الاندماج الطبيعي لهم في المجتمع من دون أي شكل منأ التمييز".

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