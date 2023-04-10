هذا ما دار في مناقشات الموازنة الاتحادية داخل البرلمان

2023/04/10 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة عازمة على مراجعة القانون ووضع الية مناسبة للوصول الى الصيغة المناسبة.

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