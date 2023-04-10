عواصف وأمطار رعدية.. طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة

2023/04/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وتساقط للأمطار والحالوب بدءاً من الاربعاء المقبل.

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