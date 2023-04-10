2023/04/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أصدرت مديرية تربية محافظة واسط، اليوم الاثنين، اعماماً احترازياً لمجابهة حالات الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن مدير تربية واسط، عدنان علي حاجم، أصدر اعماما يقضي بـ"أخذ كافة الاستعدادات اللازمة لصيانة اسطح البنيات ومجاري مياه الامطار، بالإضافة الى ابعاد التلاميذ والطلبة عن مصادر الكهرباء واخذ كافة التدابير الضرورية تحسباً لأي طارئ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية واسط توجه إعماماً احترازياً لمجابهة موجة الأمطار المتوقعة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية واسط توجه إعماماً احترازياً لمجابهة موجة الأمطار المتوقعة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).