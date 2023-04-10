فيديو.. لحظة طعن إمام مسجد في صلاة الفجر بنيوجيرسي

2023/04/10 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض، يوم الأحد، إمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون بولاية للطعن، وذلك بينما كان يؤم المصلين، وفقا لما ذكر موقع "northjersey".

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