2023/04/10 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز ما جاء في المقابلة التي أجراها رئيس...

ظهرت المقالة السوداني: هناك من مارس الفساد وهو في السلطة أولاً على المسلة.

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