2023/04/10 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رغد الكناني (بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم...

ظهرت المقالة القدس تنتهك أولاً على المسلة.

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