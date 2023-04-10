هل يتحول الـ

2023/04/10 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرحت أليسين مالك، وهي خبيرة في مجال التّنقل الحضري، التّطورات في صناعة النّقل، ووسائل السّفر الجديدة المُحتملة.

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