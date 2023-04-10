ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد

2023/04/10 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في العاصمة بغداد.

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