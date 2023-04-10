2023/04/10 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8PacmsY7IzI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي في جولة بمستشفى الامام الحسن المجتبى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي في جولة بمستشفى الامام الحسن المجتبى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).