الجهد الحكومي يعلن استحداث طريق حيوي يربط شارع مطار بغداد بعلوة الرشيد (صور)

2023/04/10 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الاثنين، استحداث طريق حيوي يربط شارع مطار بغداد بعلوة الرشيد.

وذكر الفريق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدير الهندسة العسكرية لوزارة الدفاع المنضوي لفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي الفريق حاتم المكصوصي، أعلن أنجاز دفن وتعديل بزل الشاخة 6 بطول 14 كيلو وعرض 12 متر".

واضاف أنه "تم استحداث شارع حيوي يربط شارع مطار بغداد وصولآ بعلوة الرشيد".

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