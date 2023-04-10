العراق ثالث أكبر مصدّر للنفط إلى الهند في آذار  

2023/04/10 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية بأن روسيا تظل أكبر مورد للخام للهند للشهر السادس على التوالي إذ ارتفعت الواردات إلى مستوى مرتفع جديد عند 1.64 مليون برميل يوميا في آذار 2023.

وقالت الشركة إن "المشتريات من روسيا تضاعفت في آذار الماضي مقارنة مع 0.82 مليون برميل من النفط يومياً التي تم شراؤها من العراق، الذي كان يعد أكبر مورد للنفط للهند في السنوات 2017 – 2018".

وأضافت الشركة أن "المشتريات من روسيا ارتفعت بشكل طفيف وعلى أساس شهري من 1.62 مليون برميل يوميا في فبراير 2023 إلى 1.64 مليون برميل يوميا في آذار 2023".

وأشار محللو شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية إلى أن حصة روسيا في الواردات الهندية ارتفعت في آذار الماضي إلى 34%، وأوضحت أن مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) ظلت مستقرة في آذار، لكن زيادة الحصة مرتبطة بزيادة في الواردات من أصناف أخرى مثل Novy Port Light.

وبحسب البيانات، جاءت السعودية الشهر الماضي في المركز الثاني في قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الهند، حيث وردت 986288 برميل في اليوم، فيما احتل العراق المرتبة الثالثة بواردات بلغت 821952 برميل في اليوم.

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