2023/04/10 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم مهاجم على طعن إمام مسجد في مدينة باترسون بولاية نيوجيرزي الأمريكية.وأظهر مقطع فيديو، لحظة تسلل المهاجم من بين المصلين، بعدما ادعى أنه واحد منهم في بداية الصلاة.وتوجه المهاجم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إمام مسجد يتعرض للطعن خلال سجوده المركز الخبري الوطني.

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