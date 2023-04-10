مسيحيي كركوك … يهاجرون تحت التهديد

2023/04/10 | 12:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كركوك هجرة المسيحيين من العراق لم تقتصر على محافظتي الموصل و بغداد بل يهاجر المسيحيين مدينة كركوك باستمرار منذ 2003، يراها البعض بانها هجرة منتظمة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.و يقول رائد الحداد و هو من مسيحي كركوك بانه اجبر على ترك محله تحت تهديد السلاح مؤكدا بان هجرة المسيحية مستمرة من …

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