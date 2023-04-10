بعد أن طلب من طفل أن

2023/04/10 | 12:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر القائد الأعلى للبوذيين التبتيين، الدالاي لاما، بعد انتشار فيديو أظهره وهو يطلب من طفل أن يقبله على الشفاه وأن "يمتص لسانه" في مناسبة شمالي الهند

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