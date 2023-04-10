العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط إلى الهند

2023/04/10 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراق المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر الدول تصديراً للنفط الخام إلى الهند.

وقالت شركة فورتيكسا إن “المشتريات من روسيا تضاعفت في مارس الماضي مقارنة مع 0.82 مليون برميل من النفط يوميا التي تم شراؤها من العراق، الذي كان يعد أكبر مورد للنفط للهند في السنوات 2017 – 2018”.

وأضافت الشركة أن “المشتريات من روسيا ارتفعت بشكل طفيف وعلى أساس شهري من 1.62 مليون برميل يوميا في فبراير 2023 إلى 1.64 مليون برميل يوميا في مارس 2023”.

وأشار محللو شركة “فورتيكسا” للتحليلات النفطية إلى أن حصة روسيا في الواردات الهندية ارتفعت في مارس الماضي إلى 34%، وأوضحت أن مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي من ماركة “يورالس” (Urals) ظلت مستقرة في مارس الماضي، لكن زيادة الحصة مرتبطة بزيادة في الواردات من أصناف أخرى مثل Novy Port Light.

وبحسب البيانات، جاءت السعودية الشهر الماضي في المركز الثاني في قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الهند، حيث وردت 986288 برميل في اليوم، فيما احتل العراق المرتبة الثالثة بواردات بلغت 821952 برميل في اليوم.

في حين جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت 313002 برميل في اليوم، وتفوقت بذلك على الولايات المتحدة (136464 برميل في اليوم).

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