الإطاحة بمتحرش بفتاة في فيديو متداول بمواقع التواصل في البصرة

2023/04/10 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الإثنين، الإطاحة بمتحرش بفتاة في فيديو متداول بمواقع التواصل.

وذكر بيان للقيادة أنه “تم القبض على المجرم الذي اعتدى على إحدى النساء محاولا التحرش”، مشيرا إلى أنه “سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه”.

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