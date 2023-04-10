2023/04/10 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 10 نيسان 2023 السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة المستشفيات المتلكئة في...

ظهرت المقالة احداث نيسان…السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة المستشفيات المتلكئة في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث نيسان…السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة المستشفيات المتلكئة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث نيسان…السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة المستشفيات المتلكئة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).