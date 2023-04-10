حالة الطرق في الكويت.. مشكلة قديمة تبحث عن حلول

2023/04/10 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الشكوى من تطاير الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية بسبب الأمطار حدثا يوميا في حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، الأمر الذي يغذي حالة من الغضب ويفاقم أعباء الحكومة في ظل حالة من الانسداد السياسي.

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