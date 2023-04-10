جسر على شط العرب يربط العراق بإيران

2023/04/10 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، موافقة طهران على تشييد جسر بين إيران والعراق عبر شط العرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "إيران قبلت بتشييد جسر على نهر اروند (شط العرب) بين إيران والعراق".

وكان وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش أعلن، قبل أيام، بدء أعمال إنشاء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة والجسر المتحرك من قبل البلدين بعد شهر رمضان الحالي.

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