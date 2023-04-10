النزاهة: صدور أمر استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي

2023/04/10 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي على خلفية تهمة "الإضرار بالمال العام".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان للهيئة، بـ"إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أمراً باستقدام محافظ الأنبار الحالي، في قضية المخالفات والخروق المرتكبة في مديرية التسجيل العقاري بالأنبار".

وأضافت، أن "أمر الاستقدام صدر بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي؛ جراء الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراض سكنية في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عدد من المتنفذين في المحافظة".

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