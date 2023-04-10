الرئيس رشيد يؤكد أهمية تطوير الجامعات عبر التنسيق مع قريناتها في العالم

2023/04/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 10 نيسان 2023 في قصر بغداد، وفدأ من رؤساء الجامعات ضم السادة د.



منير السعدي رئيس جامعة بغداد، ود.



أحمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية، ود.



علي الجبوري رئيس الجامعة العراقية، ود.



ثامر الكاظمي رئيس جامعة الكرخ، ود.



عبد المحسن ناجي رئيس الجامعة التقنية الوسطى.

وجرى، خلال اللقاء، بحث واقع التعليم الجامعي في البلد، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية ضرورة إيلاء الجانب العلمي ورصانته الأولوية لتخريج طلبة يمتلكون أسساً علمية وأكاديمية، لافتا إلى أن الجامعات العراقية تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة ولها سمعة طيبة ورصانة علمية على مستوى العالم، وتخرّجت فيها نخب علمية وأكاديمية لامعة تعمل داخل البلد وخارجه.

وأشار السيد الرئيس إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية للجامعات العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب الطلبة الخريجين.

ولفت السيد الرئيس إلى أهمية تطوير الجامعات عبر التعاون والتنسيق مع قريناتها في العالم وكذلك مع المراكز العملية والبحثية الدولية، مشددا على ضرورة الارتقاء بواقع الكليات الأهلية، والاهتمام بتطوير المناهج الدراسية للطلبة، وضرورة دعم الأوائل والمتميزين لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم.

من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات الحاضرون عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية لحرصه على تعزيز مكانة الجامعات، مؤكدين أن مؤسساتهم اتخذت خططا لرفع المستوى العلمي وزيادة عدد الطلاب المبتعثين إلى خارج البلد.



كما أشاروا إلى أهمية التنسيق مع الشركات الأهلية والحكومية.

يتبع..

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