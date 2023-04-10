المالية تعلن استحداث 2063 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/04/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة باقليم.

بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ذكر أنها "استحدثت 2063 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة".

واوضح، أن "الدرجات توزعت كالاتي:

• ديوان الوقف الشيعي / دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية (10)

• هيأة التقاعد الوطنية (500)

• مديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ 330))

• وزارة التربية / كلية التربية المفتوحة (20)

• وزارة الإعمار والاسكان / المديرية العامة للماء (1141)

• مديرية طرق وجسور بابل (62)

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