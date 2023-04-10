الأمن الوطني يضبط أكثر من 3 أطنانٍ من الأدوية المهربة في صلاح الدين

2023/04/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط أكثر من 3 أطنانٍ من الأدوية المهربة في صلاح الدين، فيما أغلق عيادتين طبيتين في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية في محافظة صلاح الدين، تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بالأدوية المهربة تحتوي الأولى على 3 أطنان، بينما إحتوت الثانية على كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة"، مبينةً أنه "تم القبض على سائقي العجلتين".وفي ذات السياق، أوضح البيان أن "الجهاز تمكن من غلق عيادتين طبيتين ومختبراً صحياً في محافظة ديالى، وألقي القبض على أصحابها لعدم حصولهم على إجازة ممارسة المهنة من قبل الجهات الصحية وهو ما يشكل خطراً على صحة وحياة المواطنين".واشار الى أنه "جرى إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".

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