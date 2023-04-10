2023/04/10 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - امناعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط أكثر من (3) أطنانٍ من الأدوية المهربة في محافظةصلاح الدين وديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق عيادتين طبيتين وضبط أكثر من 3 أطنانٍ من الأدوية المهربة في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق عيادتين طبيتين وضبط أكثر من 3 أطنانٍ من الأدوية المهربة في محافظتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).