اجهزة آيفون من هذا الطراز ستتوقف عن العمل الشهر المقبل

2023/04/10 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة أبل.

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