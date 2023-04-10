الرافدين: السلف الالكترونية للموظفين والمتقاعدين تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون

2023/04/10 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تشمل حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: ان “السلف تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون ويكون الشمول حسب … Readmore

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