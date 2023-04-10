ارتفاع اسعار النفط العالمية متجاوزة عتبة 85$ بعد توقعات بتخفيض أوبك للإنتاج اعتباراً من ايار المقبل

2023/04/10 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً مدعوماً بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتبارا من مايو أيار، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة … Readmore

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