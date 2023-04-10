عض معظم ساقه.. رجل بعمر 58 عامًا يدخل في مواجهة مؤلمة مع قرش عدائي

2023/04/10 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صديق الرجل لشبكة KITV4 إن القرش عض معظم ساق الرجل اليمنى - مما تركه في حالة حرجة، وقدم المسعفون العلاج المنقذ للحياة للمريض بينما قال مسؤولو سلامة المحيط إنه في حال مستقرة الآن..

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