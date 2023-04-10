2023/04/10 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VXz91eYN3A8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو الوليد يختار زوجة جديدة بعدما رأى جسدها.. "لا مانع حتى إذا كانت متزوجة وأماً لطفلين"!) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبو الوليد يختار زوجة جديدة بعدما رأى جسدها.. "لا مانع حتى إذا كانت متزوجة وأماً لطفلين"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).