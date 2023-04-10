رئيس الجمهورية: يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب الطلبة الخريجين

2023/04/10 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، بأن الجامعات العراقية تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة ولها سمعة طيبة ورصانة علمية على مستوى العالم.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وفدا من رؤساء الجامعات ضم منير السعدي رئيس جامعة بغداد، وأحمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية، وعلي الجبوري رئيس الجامعة العراقية، وثامر الكاظمي رئيس جامعة الكرخ، وعبد المحسن ناجي رئيس الجامعة التقنية الوسطى، لبحث واقع التعليم الجامعي في البلد”.

وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة إيلاء الجانب العلمي ورصانته الأولوية لتخريج طلبة يمتلكون أسسا علمية وأكاديمية، لافتا إلى أن الجامعات العراقية تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة ولها سمعة طيبة ورصانة علمية على مستوى العالم، وتخرجت فيها نخب علمية وأكاديمية لامعة تعمل داخل البلد وخارجه”.

وأشار إلى أنه “سيقوم بزيارات ميدانية للجامعات العراقية، مشددا على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب الطلبة الخريجين”.

ولفت إلى “أهمية تطوير الجامعات عبر التعاون والتنسيق مع قريناتها في العالم وكذلك مع المراكز العملية والبحثية الدولية، مشددا على ضرورة الارتقاء بواقع الكليات الأهلية، والاهتمام بتطوير المناهج الدراسية للطلبة، وضرورة دعم الأوائل والمتميزين لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم”.

من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات الحاضرون عن شكرهم لرئيس الجمهورية لحرصه على تعزيز مكانة الجامعات، مؤكدين أن مؤسساتهم اتخذت خططا لرفع المستوى العلمي وزيادة عدد الطلاب المبتعثين إلى خارج البلد “.

كما أشاروا إلى أهمية التنسيق مع الشركات الأهلية والحكومية”.

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