الخنجر يدعو الحكومة إلى إنصاف ذوي شهداء المقاومة التي قاتلت المحتل

2023/04/10 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الإثنين، حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إنصاف ذوي شهداء المقاومة التي قاتلت المحتل.

وقال الخنجر في تغريدة إن “الاحتلال هو مصدر المآسي والويلات، وعلى يديه عرف بلدنا الفساد والطائفية والتبعية”.

وأردف قائلا: “تحية لكل المقاومين في كل شبر من العراق، وتحية لمثلث المقاومة ولكل قطرة دم سالت في سبيل التحرير”.

وتابع: “أدعو حكومة الأخ السوداني إلى إنصاف ذوي شهداء المقاومة الوطنية التي قاتلت المحتل وتصدت للإرهاب”.

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