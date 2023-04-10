وزارة المالية .. استحداث أكثر من ألفي درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/04/10 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزارة المالية في بيانها اليوم 10/04/2023 أنها استحداث (2063) درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة جاءت كما يلي

ديوان الوقف الشيعي / دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية (10)

هيأة التقاعد الوطنية (500)

مديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ (330)

وزارة التربية / كلية التربية المفتوحة (20)

وزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للماء (1141)

مديرية طرق وجسور بابل (62)

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