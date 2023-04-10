انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأٍواق أربيل

2023/04/10 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 402 الف دينار، وسعر شراء 398 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 415 الف دينار.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 372 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 368 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

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