قبّل شفتيه ومد لسانه.. شاهد لحظة تصرف غريب من دالاي لاما مع طفل طلب عناقه

2023/04/10 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر دالاي لاما اعتذارًا عن تقبيل صبي صغير على شفتيه والطلب منه "مص لسانه"، حيث انتشر مقطع فيديو للحادث الذي وقع في فبراير على نطاق واسع وأثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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