باكستان.. إطلاق عملية عسكرية ضد طالبان باكستان

2023/04/10 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك قوات الأمن الباكستانية في عملية منخفضة المستوى لمحاربة الإرهاب ضد "طالبان" الباكستانية بالمناطق القبلية.

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