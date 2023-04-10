زيدان إقبال يوقع مع وكالة عالمية لتسويق اللاعبين

2023/04/10 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم زيدان إقبال، مع وكالة المواهب الدولية SEG FOOTBALL اليوم الأثنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الوكالة في انتقال زيدان إقبال من مانشستر يونايتد إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقع مقر هذه الوكالة في بريطانيا وتهتم بتوسيق لاعبي كرة القدم وبقية الرياضيين الآخرين في إنجلترا وأوروبا.

ويبحث إقبال عن فرصة لعب مع فريق مانشستر يونايتد الأول، لكنه لم يحظَ بها حتى الآن.

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