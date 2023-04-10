2023/04/10 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الإعلانات الخاصة بمراكز التجميل غير المرخصة.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بناءً على توصيات مركز النهرين في مستشارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات توجه بإيقاف الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة المركز الخبري الوطني.

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