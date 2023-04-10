2023/04/10 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صادق وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، على تثبيت محاضري الكرخ الأولى على الملاك الدائم.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الوزير حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فأن “وزير التربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري الكرخ الاولى المركز الخبري الوطني.

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