ماكرون يدعو أوروبا لتقليل اعتمادها على الدولار

2023/04/10 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

دول أوروبا إلى تقليل اعتمادها على

الدولار الأمريكي خارج “الحدود

الإقليمية”.

وقال ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة

“بوليتيكو” وعدد من الصحفيين

الفرنسيين على متن طائ

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