2023/04/10 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية لائحة بترتيب

فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة

الثالثة والعشرين الذي يتصدره نادي

الشرطة ب 48 نقطة يليه القوة الجوية ب 47

نقطة ، ثم الكهرباء ثالثا ب 45 نقطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة والعشرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة والعشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).