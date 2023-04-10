محافظ كربلاء يناقش مع وزير الموارد المائية سبل انعاش بحيرة الرزازة وزيادة الاطلاقات المائية لها

2023/04/10 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي

مع وزير الموارد المائيةالمهندس عون

ذياب عبدالله اليات التعاون مابين

الحكومة المحلية والوزارة.

ونقل بيان مقتضب ان الجانبين بحثا

موضوع الاطلاقات المائية وانعاش بح

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