عضو بالطاقة النيابية: لا جدوى اقتصادية من تصدير النفط عبر العقبة 

2023/04/10 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت عضو لجنة الطاقة النيابية سهيلة السلطاني، الاثنين، إن تركيا التزمت بقانون التحكيم الدولي بشأن تصدير النفط من الإقليم، و"انصاعت" للقانون والأعراف الدولية، خاصة أن القرارات القضائية باتت ملزمة للجميع.

وأضافت، أن "الجانب التركي أكد التزامه بقرار حصر تصدير النفط بقرار الحكومة المركزية"، مبينة أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الإقليم الأسبوع الماضي كان للاتفاق على أن يتم تصدير النفط من الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات واتفاقات وقرارات من الحكومة المركزية بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لتصدير النفط عن طريق جيهان".

وأكدت، أن "(الإطار التنسيقي) لم يكن موافقا على خط (البصرة – العقبة) باعتباره هدرا للمال العام وهو خط مكلف، والتصدير عبر العقبة ليست له جدوى اقتصادية تعود بفائدة على العراق"، مضيفة، أنه من "الأجدى تفعيل خطوط التصدير الأخرى، وعلى رأسها خط تصدير (كركوك – بانياس) عبر سوريا شبه المعطل والذي يحتاج إلى التأهيل لإعادته إلى العمل، ويصب بنفس الاتجاه الذي يصل إليه خط جيهان التركي على البحر المتوسط".

وطالبت السلطاني، الحكومة الاتحادية والجهات المختصة بربط قضية تصدير النفط عبر تركيا بقضايا أخرى بين البلدين، "وعلى رأسها قضية المياه وما خلفه الجفاف من تصحر الكثير من الأراضي العراقية، فضلا عن الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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