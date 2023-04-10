2023/04/10 | 14:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: طوّر علماء صينيون نوعا جديدا من الجلد الإلكتروني لتمكين الروبوتات...

ظهرت المقالة علماء صينيون يطورون جلدا إلكترونيا لتمكين الروبوتات من حاسة اللمس أولاً على المسلة.

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