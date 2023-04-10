صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير التربية للشؤون العلمية الحالي

2023/04/10 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد أشارت إلى أنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمراً باستقدام وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي؛ على خلفيَّة قيامه بتسلم مبلغ رشوة قدره 50 ألف دولارٍ أمريكيٍّ".

وأضافت أن "فريق الهيئة العليا لمُكافحة الفساد انتقل إلى أحد المطاعم في العاصمة بغداد الذي تمَّت فيه عمليَّة التسليم، واطلع على كاميرات المطعم وتوثيق الحادثة وتفريغها في قرص (CD)".

وتابعت أن "قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزيَّة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

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